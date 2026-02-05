Ελλάδα

Έκρηξη τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδό του

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Εκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το πρωί, σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας άνδρας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και τους τοίχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα του περιστατικού η επιχείρηση ήταν κλειστή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

