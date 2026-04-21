Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πρόταση απαλλαγής για Νίκο Ρωμανό και ακόμα δύο άτομα

Την ενοχή δύο εκ των κατηγορούμενων στην υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024 και την απαλλαγή των άλλων τριών, λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Ρωμανός, ζήτησε η Εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αλεξάνδρα Πίσχοινα.

Στην αγόρευση της επί της ενοχής, η εισαγγελική λειτουργός δέχθηκε ότι η υπόθεση της ισχυρής έκρηξης, από την οποία έχασε τη ζωή του ο Κ.Ξ. και τραυματίστηκε η σύντροφος του, και κατηγορούμενη, αφορά «τρομοκρατική οργάνωση που προετοιμαζόταν να στοχεύσει κατά άγνωστης κρατικής δομής».

Η κ. Πίσχοινα αναφέρθηκε εκτενώς στο στοιχείο του μερικού αποτυπώματος που έφερε ενώπιον της Δικαιοσύνης τον Νίκο Ρωμανό και άλλον έναν κατηγορούμενο. Στην έκθεση δακτυλοσκόπησης, όπως είπε η Εισαγγελέας, αναγράφεται ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» και επάνω της εντοπίστηκε «ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου Α.Κ.».

Τόνισε δε, ότι «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα των κατηγορούμενων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές».

Όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός, «δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα... Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο. Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες, για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου από όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους, αφού απλά συνοδεύει την σχέση του σε ένα ραντεβού».

Κατά την Εισαγγελέα οι δύο πρώτες κατηγορούμενες (Μ.Μ. και Δ.Ζ. που διέθεσε τα κλειδιά του διαμερίσματος της οδού Αρκαδίας), «τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις κατά περίπτωση: συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών».

Η κ. Πίσχοινα αναφέρθηκε στις σχέσεις που ανέπτυξαν ο Κ.Ξ. και οι δύο πρώτες κατηγορούμενες στο Βερολίνο το 2018, σχέσεις που συνεχίστηκαν κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. «Τρεις στενοί φίλοι που συμμετέχουν στο αναρχικό κίνημα το οποίο αποδέχεται τον ένοπλο αγώνα, δηλαδή στη χρήση όπλων έναντι της καταχρηστικής κρατικής βίας, οι οποίοι δεν έχουν στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος» τόνισε δίνοντας την δική της απάντηση στην θέση περί πολιτικού εγκλήματος που διατυπώθηκε εξαρχής από την πρώτη κατηγορούμενη. Κατά την εισαγγελική θέση, εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης οικειότητας, ειλικρίνειας, συντροφικότητας και αλληλεγγύης που είχαν μεταξύ τους δεν υπήρχε λόγος να αποκρυβεί στη Δ.Ζ. ότι ο Ξ. ήταν στον ένοπλο αγώνα. «Θεωρώ αδιανόητο να έχουν εμφιλοχωρησει ψέμματα μεταξύ τους» είπε.

Όσον αφορά το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, η κ. Πίσχοινα το χαρακτήρισε «ιδανικό κρησφύγετο στη λαϊκή συνοικία των Αμπελοκήπων στις παρυφές του δήμου της Αθήνας σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε σημαντικές κομβικές αρτηρίες με εγγύτητα σε κρατικές δομές, μεγάλα ξενοδοχεία. Και η πρώτη που το γνώριζε ήταν η Δ.Ζ. που στο παρελθόν έχει επισκεφθεί το ακίνητο».

Μάλιστα τόνισε ότι η Δ.Ζ. είναι «το κεντρικό πρόσωπο καθώς όλα συντονίζονται γύρω από το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της ώστε όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί, εκείνη να είναι πολύ μακριά».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό η υπόθεση αφορά μία «πολυπρόσωπη ομάδα από τα τρία ή πέντε άτομα, αφού κατά τεκμήριο υπάρχουν τουλάχιστον και ακόμη δύο άτομα, όπως φαίνεται από τις δύο ορφανές τηλεφωνικές γραμμές που βρέθηκαν στην κατοχή του Ξ.».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ