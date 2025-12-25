Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ «βλέπει» επαγγελματικό χτύπημα πίσω από το περιστατικό

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου, επί της Καραολή και Δημητρίου.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που σύμφωνα με τις πληροφορίες έγινε αισθητή μέχρι τη Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές καθώς από το ωστικό κύμα υπέστησαν φθορές επτά σταθμευμένα ΙΧ και τρεις πολυκατοικίες σε κοντινή απόσταση από το σημείο.

Αυτή την ώρα, οι Αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε πρόσωπα του ποινικού χώρου, αναζητώντας τον ή τους δράστες που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του υποκαταστήματος.





Την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, ενώ κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την έκρηξη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και στοίχισε τη ζωή σε μια 39χρονη γυναίκα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την έκρηξη.