Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Μαυροντυμένος άνδρας φέρεται να άφησε χαρτοσακούλα στην είσοδο του κέντρου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη θρυλική ντισκοτέκ Jacky.O στα Ιλίσια.

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, σημειώθηκε ιισχυρή έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου, ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό. Από την έκρηξη, η πρόσοψη του ιστορικού μαγαζιού κατέρρευσε και προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα

Παρότι το γνωστό νυχτερινό κέντρο δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI).

Στο σημείο, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, εντόπισε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος.

Φωτ. από το σημείο της έκρηξης στη ντισκοτέκ Jacky.O / EUROKINISSI

Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τέσσερα άτομα

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο των Αρχών είναι τέσσερα άτομα, τα οποία φέρεται πως εθεάθησαν να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο αμέσως μετα την έκρηξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχουν καταγράψει έναν μαυροντυμένο άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, να αφήνει πεζός μια χαρτοσακούλα έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ και τρία λεπτά αργότερα να γίνεται η ισχυρή έκρηξη.

Στη συνέχεια, οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή ξύπνησαν στον φόβο, καθώς πολλοί ανέφεραν ότι άκουσαν έναν “εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτο”. «Στην αρχή λέω “κεραυνός, δεν είναι κεραυνός”», δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.