Έκρηξη στη Jacky.O στα Ιλίσια: Εξιχνιάτηκε η υπόθεση - Δύο συλλήψεις

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της έκρηξης που είχε σημειωθεί τον περασμένο Οκτώβριο στο κέντρο διασκέδασης Jacky.O στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξου, στην περιοχή των Ιλισίων

Το μαγαζί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 και δεν βρισκόταν σε λειτουργία, ωστόσο προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Η Αστυνομία, εκμεταλλευόμενη το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, κατάφερε να διακρίνει τις κινήσεις ενός εκ των δραστών που φαίνεται να πλησιάζει το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης και να αφήνει τη χαρτοσακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών δύο αλλοδαποί με καταγωγή από την Αλβανία, ενώ ως ύποπτη εξετάστηκε μία γυναίκα, επίσης από την Αλβανία.

Οι συλληφθέντες, κατά το παρελθόν, έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις ένοπλων ληστειών. Ως προς τα κίνητρα της επίθεσης, πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ είχε αρνηθεί να τους δώσει χρήματα για παροχή προστασίας, με τους δράστες να πυροδοτούν τον εμπρηστικό μηχανισμό.