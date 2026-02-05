Έκρηξη στη Βιολάντα: Ξεκινούν σήμερα οι έρευνες - Νέες αποκαλύψεις για τις άδειες

Στο χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε η έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα πραγματογνώμονες, προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνές τους.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία είχε διακοπεί τις περασμένες ημέρες, καθώς εκφράστηκαν φόβοι νέας έκρηξης στον χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα, εξαιτίας της διαρροής προπανίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μεταξύ άλλων και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις για τις αδειοδοτήσεις

Παράλληλα, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα, σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης των εγκαταστάσεών της και τους ελέγχους που -όπως φαίνεται- δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, παρά τις σοβαρές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί ήδη, από το 2019.

Η προανάκριση της εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ υπόνοιες για κενά και αδράνεια εμφανίζουν έγγραφα που φέρνει στο φως το EΡΤnews, ανάμεσα στο τι υπήρχε, και τι πραγματικά είχε δηλωθεί.

Μάλιστα, ο υπεύθυνος της νυχτερινής βάρδιας, με σχετικό υπόμνημα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή ως προς τα γεγονότα: «Του είχε αναφερθεί μία με δύο φορές ότι υπήρχε μία μυρωδιά στο μπάνιο και στη λάντζα, χώροι που βρίσκονταν κοντά στο ζυμωτήριο».

«Συγκεκριμένα, τού είχε αναφερθεί χωρίς να θυμάται τον αριθμό των ατόμων που του το είχαν αναφέρει και ποιοι ήταν, ότι αντιλαμβάνονταν μία περίεργη μυρωδιά χωρίς να μπορούν να την προσδιορίσουν. Σπάνια καμία φορά στη λάντζα είχε αντιληφθεί και εκείνος αυτή τη μυρωδιά. Το ανέφερε στα στελέχη της επιχείρησης» συνεχίζει.

«Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόταν εκείνος παροδικά για διάστημα ενός μήνα. Μετά τις αναφορέ που έκανε του έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο, που βρισκόταν στο χώρο της λάντζας» κατέληξε.