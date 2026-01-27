Έκρηξη στη Βιολάντα: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις - Μέσα στις επόμενες ώρες οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες επιχειρούν να ρίξουν φως στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η έρευνα εντάθηκε μετά τον εντοπισμό της πέμπτης σορού νωρίτερα σήμερα το πρωί, γεγονός που σηματοδότησε την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων εντοπισμού θυμάτων, στο καμένο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία απαραίτητα για τη σύνταξη του πορίσματος, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις από εργαζόμενους και υπεύθυνους της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η σορός της πέμπτης γυναίκας, βρέθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, κοντά στο σημείο όπου είχαν εντοπιστεί τρεις ακόμη εργαζόμενες, ενώ η τέταρτη είχε βρεθεί στο ισόγειο.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 30 ώρες μετά τη φονική έκρηξη, από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης μονάδας εξακολουθούν να αναδύονται καπνοί, καθώς καίγονται δομικά υλικά, συσκευασίες και μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών. Η επιχείρηση κατάσβεσης και απομάκρυνσης των υλικών γίνεται σταδιακά με τη χρήση μηχανημάτων έργου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα ακόμη 24ωρο. Η διαδικασία εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς βασική προτεραιότητα αποτελεί η συλλογή κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ τα κλιμάκια των εμπειρογνωμόνων, από διαφορετικές ειδικότητες, αξιολογούν ήδη τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς μία πιο σαφής εκτίμηση ενδέχεται να υπάρξει μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και εκείνο της διαρροής εύφλεκτου αερίου, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί ακόμη οριστικά συμπεράσματα. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα θα παίξουν οι καταθέσεις μαρτύρων, τα τεχνικά στοιχεία και τα πρωτόκολλα ασφαλείας της επιχείρησης, με τους ειδικούς να διερευνούν, μεταξύ άλλων, αν υπήρχε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ή συναγερμός σε περίπτωση διαρροής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάθεση του υπευθύνου ασφαλείας του εργοστασίου, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο - κλειδί για την έρευνα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να καταθέσουν και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ενώ έχουν ήδη δώσει καταθέσεις κάποιοι από τους επτά επιζώντες. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επρόκειτο να εργαστούν τη μοιραία νύχτα, αλλά είχαν αποχωρήσει νωρίτερα με εντολή της διεύθυνσης, θα κληθούν επίσης να καταθέσουν.

