Έκρηξη στη Βιολάντα: Στο επίκεντρο η πυρασφάλεια - Πολύμηνη η διαρροή προπανίου

Το πώς λειτουργούσε το εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων της Βιολάντα στα Τρίκαλα διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, θέτοντας στο επίκεντρο της έρευνάς τους τις οικοδομικές άδειες και την πυρασφάλεια.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο υπήρχε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι ότι εργασίες ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ενδέχεται να προκάλεσαν φθορά ή θραύση των σωλήνων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει το ερώτημα αν οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις είχαν αδειοδοτηθεί, αν παρουσίαζαν διάβρωση ή αν υπέστησαν μηχανική βλάβη. Παράλληλα, ελέγχεται αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης για τις δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου των 9.000 και 5.000 λίτρων, αν ήταν καταγεγραμμένες και ποιος ήταν ο σχεδιασμός για τη μελλοντική τους χρήση.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η πυρασφάλεια και τα έγγραφα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πυρασφάλεια. Αν και στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί αναφέρεται η ύπαρξη ανιχνευτών αερίων, μέχρι στιγμής οι ερευνητές δεν τους έχουν εντοπίσει στον χώρο. Επιπλέον, το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να ήταν «αδήλωτο» και χωρίς αισθητήρες.

Το πόρισμα των πυροτεχνουργών της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ανιχνεύτηκε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα, ενώ εκτιμάται ότι το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και συσσωρεύτηκε στο υπόγειο. Πληροφορίες διευκρινίζουν πως ο σπινθήρας πιθανόν προκλήθηκε από αντλία πίεσης νερού που λειτουργούσε συνεχώς, χωρίς να υπάρχει βάνα για τη διακοπή της διαρροής.

Την ίδια ώρα, η κοινωνία των Τρικάλων παραμένει συγκλονισμένη με τις απώλειες στο εργοστάσιο. Στις κηδείες των τριών εργαζόμενων γυναικών κυριάρχησαν η οργή και ο πόνος, με τον γιο ενός από τα θύματα να λέει πως «δεν ήταν ατύχημα, ήταν αμέλεια». Εργαζόμενοι φέρονται, μάλιστα, να είχαν εκφράσει ανησυχίες το προηγούμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για έντονη οσμή στον χώρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί, ενώ το τελικό πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στις ευθύνες για μια τραγωδία που δύσκολα θα ξεχαστεί.

