Έκρηξη στη Βιολάντα: Σε βαρύ κλίμα οι κηδείες των τριών εργατριών

Σε βαρύ κλίμα, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κηδείες τριών από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Οικογένειες, συγγενείς και φίλοι, είπαν το δικό τους αντίο στα θύματα με θλίψη και πόνο, προσπαθώντας ακόμη να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί, την ώρα που τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Βιολάντα παραμένουν ανοιχτά.

Η εξόδιος ακολουθία της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου, τελέστηκε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης στο Γριζάνο Τρικάλων, τον τόπο καταγωγής της.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό του χωριού για να αποχαιρετήσει την Αναστασία, η οποία είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Γερμανία και εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, όπου βρήκε τραγικό θάνατο.

Στη συνέχεια, στην Καρδίτσα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στις 14:00 το μεσημέρι.

Πολλοί κρατούσαν λουλούδια στα χέρια, ενώ κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας απέδωσε τιμητικό άσμα. Ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία έως το κοιμητήριο, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Τέλος, η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα πραγματοποιήθηκε στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, επίσης στον τόπο καταγωγής της.

Οι κηδείες των δύο ακόμη θυμάτων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.