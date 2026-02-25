Έκρηξη στη Βιολάντα: Το πόρισμα ΕΜΠ για τον σωλήνα - Χωρίς μέτρα προστασίας η εγκατάσταση

Αποκλειστικές πληροφορίες για το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με τον διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο προέκυψε η διαρροή προπανίου με αποτέλεσμα την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα, εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Από την έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, το οποίο τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Όσον αφορά στο πόρισμα, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά αφού πήρε στα χέρια του τον διαβρωμένο σωλήνα 7,5 μέτρων, το ΕΜΠ κλείνει τον φάκελο του πορίσματος και τον στέλνει αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία, μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, όπου παρατηρήθηκαν οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους καθ' όλο το μήκος του. Μάλιστα, ελέχθηκαν και από ειδικό μικροσκόπιο στα εργαστήρια του ΕΜΠ, και διαπιστώθηκε πως είχε τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου, σε 7,5 μέτρα μήκος.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Λάθος η εγκατάσταση σύμφωνα με το πόρισμα

Στο ίδιο πόρισμα του ΕΜΠ, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα, καθώς τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς άμμο, πίσσα, και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία. Ωστόσο, το πόρισμα αναφέρει πως επιλέχθηκε το σωστό υλικό, ο χάλυβας.

Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι ο σωλήνας, απ' όπου έγινε η διαρροή προπανίου, διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης του. Ο ρυθμός διάβρωσης υπολογίζεται σε 0,3 χιλιοστά τον χρόνο με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουση θα μπορούσαν να είχαν συμβάλλει στην αποφυγή του ατυχήματος εάν είχαν καταλάβει από νωρίς τη διαρροή προπανίου, καταλήγει το πόρισμα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται το σημείο. Εάν είχαν γίνει αυτό, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.