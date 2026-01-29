Έκρηξη στη Βιολάντα: Οι εργαζόμενοι ανέφεραν έντονη μυρωδιά καιρό πριν την τραγωδία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Για τρίτο εικοσιτετράωρο, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν στη Βιολάντα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Η έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και ανοίγοντας σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της Πυροσβεστικής, η τραγωδία φαίνεται να πυροδοτήθηκε από διαρροή προπανίου από υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου, η οποία εκτεινόταν σε βάθος περίπου 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος και είχε συσσωρευτεί πριν από την έκρηξη.

Η αυτοψία αποκάλυψε ότι το συσσωρευμένο αέριο πιθανότατα αναφλέχθηκε από σπινθήρα σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, με καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Εργαζόμενοι ανέφεραν μυρωδιά εδώ και καιρό

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανία είχαν ήδη παρατηρήσει έντονη οσμή στους χώρους του εργοστασίου το τελευταίο διάστημα, γεγονός που είχαν επισημάνει στους ανωτέρους τους.



Μάλιστα και ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είχε ενημερωθεί για τις αναφορές.

Εξήγησε, επίσης, ότι στο σημείο όπου προκλήθηκε η διαρροή πραγματοποιούνταν εργασίες και υπήρχε κίνηση βαρέων οχημάτων στον δρόμο, γεγονός που απέδωσε στη διάτρηση που προκάλεσε την έκρηξη.



Την ύπαρξη της οσμής φέρεται να επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος βάρδιας. Ο τεχνικός ασφαλείας, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι είχε συμβουλευτικό ρόλο ως εξωτερικός συνεργάτης, ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη μυρωδιά και ότι δεν είχε εντοπίσει κάποια διάτρηση στον χώρο.