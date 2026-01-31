Έκρηξη στη Βιολάντα: Ο διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν το συμβάν

Διάλογο τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, και πιο συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα, έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται να συνομιλεί ένας εργαζόμενος της μπισκοτοβιομηχανίας με έναν υπεύθυνο βάρδιας, αναφέροντάς του ότι «υπάρχει μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο».

Συγκεκριμένα, στις 12:30 τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, τρεις ώρες πριν την πρώτη αναφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για το συμβάν στη «Βιολάντα», ο εργαζόμενος, απευθυνόμενος σε έναν από τους υπεύθυνους βάρδιας του εργοστασίου, τον ρωτάει:

Σού μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;

Ο υπεύθυνος βάρδιας, ο οποίος κατέθεσε και στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, φέρεται να τού απάντησε:

Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων...

Έκρηξη στη Βιολάντα: Οι καταθέσεις στην Πυροσβεστική

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι εργαζόμενοι, στο περιθώριο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατέθεσαν και περιέγραψαν οσμές υγραερίου:

«Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο, διαπίστωσα τη μυρωδιά δέκα φορές περίπου στον χώρο της λάντζας-κουζίνας. Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν κι άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται λόγω βραχυκυκλώματος του πλυντηρίου στον χώρο της λάντζας».

Άξιο αναφοράς είναι ότι σήμερα, Σάββατο, η εταιρεία παραγωγής μπισκότων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα, που περιγράφουν πολύμηνη διαρροή υγραερίου εντός του εργοστασίου.

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση.

«Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες. Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια», καταλήγει.