Έκρηξη στη Βιολάντα: Νέο βίντεο - Ακόμα «καπνίζει» το εργοστάσιο 30 ώρες μετά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη φονική έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η έκρηξη προκάλεσε τεράστια φωτιά καταστρέφοντας ολοσχερώς το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες εργαζόμενες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στη βάρδιά τους.

Βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα από τη στιγμή της έκρηξης, δείχνουν την εκκωφαντική δύναμη του κρότου που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, με τις κάμερες να καταγράφουν τη λάμψη και τον δυνατό ήχο που συγκλόνισε την περιοχή.

Η έκρηξη συγκεκριμένα ήταν τόσο ισχυρή, που ένα τμήμα του εργοστασίου κυριολεκτικά εξαϋλώθηκε, με αποτέλεσμα το τεράστιο κτίριο να σπάσει στα δύο.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν πως ο δυνατός κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων, ενώ σύμφωνα με το trikalaola.gr, κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, κατέγραψε τη στιγμή της φονικής έκρηξης.

Μάλιστα, ο εκκωφαντικός ήχος ακούγεται καθαρά και έντονα από το βίντεο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι τώρα, 30 ώρες μετά το δυστύχημα, το εργοστάσιο «καπνίζει» ακόμη.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Το επικρατέστερο σενάριο για την έκρηξη

Πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, αναφέρουν, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια, είναι να προηγήθηκε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου εντοπίστηκαν άθικτες, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται να σημειώθηκε σε κάποιο σημείο εντός των εγκαταστάσεων διαρροή με αποτέλεσμα τον κορεσμό του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Κρίνεται αναγκαίο, ωστόσο, να αφαιρεθεί πρώτα ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν να εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, αναφέρθηκε στο τι εξετάζουν οι Αρχές: «Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μίγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενδεχομένως να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δύο, άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα σε εργοστάσιο ζάχαρης και σε εργοστάσιο αλεύρων, που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μίγμα που είχε δημιουργηθεί.