Έκρηξη στη Βιολάντα: Κλείνει προσωρινά το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, με σχετική απόφαση και σημερινή ημερομηνία, προχώρησε σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ενώ η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Υπενθυμίζεται πως στις φυλακές Τρικάλων κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Νέες μαρτυρίες για παραλείψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, από τη δικογραφία προκύπτει ότι η ύποπτη οσμή στο εργοστάσιο ήταν «κοινό μυστικό», με τους αρμόδιους επικεφαλής να φέρονται να υποβάθμιζαν τη σοβαρότητα και την προέλευσή της. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο για αλληλουχία λαθών και κρίσιμων παραλείψεων που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη.