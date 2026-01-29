Έκρηξη στη Βιολάντα: Γιατί η έρευνα συνεχίζεται μετά και το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Τα 3 μεγάλα ερωτήματα

Διαρροή προπανίου για αρκετό διάστημα, από τις υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου «Βιολάντα», σε βάθος 60 εκατοστών, αποκάλυψε η αυτοψία των πυροσβεστικών αρχών, στην κατεστραμμένη- από την έκρηξη και τη φωτιά- επιχείρηση, στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους, οι πέντε εργάτριες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η τραγωδία πυροδοτήθηκε από σπινθήρα από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Ωστόσο, παρά την έκδοση του πρώτου πορίσματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η έρευνα συνεχίζεται και σήμερα με νέες σκαπτικές εργασίες και σε άλλα σημεία ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της διαρροής, αν υπήρχε και σε άλλα σημεία, και να συλλεγούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στο γιατί δεν ανιχνεύθηκε έγκαιρα.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα, συγγενείς και φίλοι, των τριών γυναικών από τις πέντε που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη.

Το ΕΡΤnews, παρουσίασε χθες φωτογραφικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει το λεγόμενο «σημείο μηδέν», απ' όπου- σύμφωνα με την Πυροσβεστική- ξεκίνησε η διαρροή του προπανίου.

Τα ερωτήματα που εγείρονται, είναι πολλά και αφορούν:

τις προδιαγραφές ασφαλείας των εγκαταστάσεων,

την αδειοδότησή τους,

αλλά και τη συχνότητα των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, κατέθεταν χθες για περίπου τέσσερις ώρες, καθώς ολοκληρώθηκε, η πρώτη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης, για να ακολουθήσουν οι ενέργειες της Δικαιοσύνης, αφού ενσωματωθούν οι πραγματογνωμοσύνες των υπηρεσιών που ερευνούν τον τόπο του δυστυχήματος.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Πού εστιάζουν οι έρευνες

Η διαφυγή προπανίου, αλλά και οι λόγοι που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα το πρόβλημα, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών προκάλεσε την έκρηξη και πυρκαγιά, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της προανάκρισης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον καταμερισμό των ευθυνών προς όλες τις κατευθύνσεις, για παραλείψεις ή ελλείψεις στο θέμα της ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η διαφυγή προπανίου εντοπίστηκε σε υπογειοποιημένο σωλήνα που μεταφέρει προπάνιο από τη δεξαμενή που βρίσκεται στο προαύλιο του εργοστασίου.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν χθες κατά μήκος του σωλήνα, ο οποίος περνάει κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, σε ένα τμήμα από την έξω πλευρά του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι το χώμα είναι νωπό, λόγω της διαρροής του αερίου.

Συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν ότι οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει, ότι υπήρχε αισθητή μυρωδιά καυσίμου στον χώρο, όμως, δεν εισακούστηκαν.

Με αυτό το δεδομένο, ότι είχαν γίνει αναφορές εδώ και πολύ καιρό, ότι μύριζε έντονα αέριο, εκείνο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι αν και γιατί δεν υπήρχαν αισθητήρες, γιατί δεν είχαν ελεγχθεί οι αναφορές και δεν έγινε έγκαιρα κάτι και αν στον τομέα της ασφάλειας γενικότερα είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε, προκειμένου να επιμεριστούν οι ευθύνες, προς κάθε κατεύθυνση.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, αύριο οι άλλες δύο

Ανείπωτο είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους.

Σήμερα πραγματοποιούνται οι τρεις πρώτες κηδείες: για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου στο Γριζάνο Τρικάλων, για την 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στις 14:00 στην Καρδίτσα και για την Αγάπη Μπουνόβα στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Την Παρασκευή θα γίνουν οι άλλες δύο κηδείες. Στις 11:30 θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ