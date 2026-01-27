Έκρηξη στη Βιολάντα: Εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός

Εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός στα συντρίμμια της έκρηξης στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πέμπτη γυναίκα, που αναζητούνταν, εντοπίστηκε απανθρακωμένη, στο πόστο της, στο ισόγειο του εργοστασίου, μόλις μερικά μέτρα μακριά από το σημείο, όπου βρέθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις συναδέλφισσές της, που έχασαν τη ζωή τους.

Την είδηση μετέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το συμβάν, και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Το επικρατέστερο σενάριο για την έκρηξη

Πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, αναφέρουν, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια, είναι να προηγήθηκε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου εντοπίστηκαν άθικτες, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται να σημειώθηκε σε κάποιο σημείο εντός των εγκαταστάσεων διαρροή με αποτέλεσμα τον κορεσμό του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Κρίνεται αναγκαίο, ωστόσο, να αφαιρεθεί πρώτα ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν να εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, αναφέρθηκε στο τι εξετάζουν οι Αρχές: «Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μίγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενδεχομένως να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δύο, άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα σε εργοστάσιο ζάχαρης και σε εργοστάσιο αλεύρων, που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μίγμα που είχε δημιουργηθεί.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως, σήμερα Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η Πυροσβεστική ερευνά για να αποδοθούν ευθύνες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Διερεύνηση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών, ζητά και η αντιπολίτευση.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων εξήγγειλε 24ωρη απεργία για σήμερα, ενώ καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η ανακοίνωση για τις οικογένειες των θυμάτων

Παράλληλα, νέα ανακοίνωση εξέδωσε η «Βιολάντα». Πρόκειται για την τρίτη ανακοίνωσή της, ενημερώνοντας για τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων, πέραν των νόμιμων αποζημιώσεων που θα λάβουν.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηνιαία στήριξη των τέκνων των θυμάτων, αλλά και συνέχιση καταβολής της μισθοδοσίας των θυμάτων στις οικογένειές τους. Παράλληλα, η εταιρεία σε κλίμα βαθιάς οδύνης αναφέρει απαντώντας σε όσα καταγράφονται και λέγονται στο δημόσιο χώρο ότι «εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας».

Η νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»:

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους: