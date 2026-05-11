Έκρηξη στη Βιολάντα: Ελεύθερος με όρους ο γενικός διευθυντής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των αιτίων, που οδήγησε στην έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι προκύπτουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, στοιχείο που, όπως αναφέρουν, θα έπρεπε να οδηγήσει σε διαφορετική απόφαση από τις δικαστικές αρχές.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Τι ισχύει για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κλήσεις για καταθέσεις και απολογίες σε μηχανικούς που υπέγραψαν μελέτες, αλλά και σε υπαλλήλους υπηρεσιών που πραγματοποίησαν αυτοψίες και ελέγχους.

Συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής είχε ενημερωθεί για προβλήματα και καταγγελίες, χωρίς, όπως λένε, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η τραγωδία.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τις αρχές.

Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.