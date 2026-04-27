Έκρηξη στη Βιολάντα: Ελεύθερος με όρους ο διευθυντής παραγωγής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου μπιστοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου 2026 σημειώθηκε φονική έκρηξη, με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους.

Όσον αφορά στον διευθυντή του εργοστασίου στα Τρίκαλα, δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Ο υπεύθυνος παραγωγής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφέθηκε ελεύθερος με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τη σημερινή του απολογία.

Βιολάντα: Τι είπε ο δικηγόρος του υπεύθυνου παραγωγής για την έκρηξη

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές, καθώς και το εάν υπήρξε γνώση ή ανοχή κινδύνου από τα αρμόδια στελέχη.

Σε σχέση με το ζήτημα που διερευνά ο ανακριτής, δηλαδή εάν υπήρξαν παρατηρήσεις ή προειδοποιήσεις από εργαζόμενους για διαρροή ή έντονη οσμή αερίου, ο κ. Χαρμάνης, δικηγόρος του υπευθύνου παραγωγής, δήλωσε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν ευσταθεί.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, ενώ εκεί βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απίθανο να αγνοούσε έναν τέτοιο κίνδυνο χωρίς να προειδοποιήσει.

Βιολάντα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι, είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν, μεταξύ άλλων, άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες. Απομένει να ολοκληρωθεί το υλικό της δικογραφίας για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα».

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το εργοστάσιο, με τον εντοπισμό δύο μεγάλων οπών, από τις οποίες το εύφλεκτο αέριο διέρρεε επί μακρό χρονικό διάστημα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις επόμενες κρίσιμες εξελίξεις να αναμένονται μετά την απολογία του διευθυντή του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου το προσεχές διάστημα για το αν θα παραμείνει κρατούμενος ή θα αφεθεί ελεύθερος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ