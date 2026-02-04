Έκρηξη στη Βιολάντα: Έγγραφα δείχνουν τις παραλείψεις - Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος νυχτερινής βάρδιας

Στη δημοσιότητα έρχονται έγγραφα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες στο εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, στο οποίο καταγράφηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Τρεις μήνες πριν την έκρηξη, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, είχε δημοσιευτεί ένα έγγραφο σχετικά με την ανανέωση της αδειοδότησης της συγκεκριμένης εγκατάστασης στα Τρίκαλα. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν πως δεν είχε δηλωθεί το λεγόμενο «υπόγειο», ο χώρος απ' όπου προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με όσα τονίζει ο τηλεοπτικός σταθμός, η παράλειψη φαίνεται να καταγράφεται και σε προηγούμενα έγγραφα, που αφορούν σε ελέγχους από κλιμάκια της Περιφέρειας. Μάλιστα, στην τελευταία μελέτη της πυρασφάλειας, οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου φαίνεται να απουσιάζουν, παρόλο που εμφανίζονταν στην αμέσως προηγούμενη.

Στις σχετικές παραλείψεις παρατηρείται τόσο ότι το υπόγειο φέρεται να μην είχε δηλωθεί ποτέ, όσο και ότι οι συγκεκριμένες δεξαμενές «μπαινόβγαιναν» στις μελέτες.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος νυχτερινής βάρδιας

Την ίδια ώρα, ο υπεύθυνος νυχτερινής βάρδιας, με υπόμνημα, φέρεται να κατέθεσε τα εξής: «Του είχε αναφερθεί μία με δύο φορές ότι υπήρχε μία μυρωδιά στο μπάνιο και στη λάντζα, χώροι που βρίσκονταν κοντά στο ζυμωτήριο».

«Συγκεκριμένα, τού είχε αναφερθεί χωρίς να θυμάται τον αριθμό των ατόμων που του το είχαν αναφέρει και ποιοι ήταν, ότι αντιλαμβάνονταν μία περίεργη μυρωδιά χωρίς να μπορούν να την προσδιορίσουν. Σπάνια καμία φορά στη λάντζα είχε αντιληφθεί και εκείνος αυτή τη μυρωδιά. Το ανέφερε στα στελέχη της επιχείρησης» συνεχίζει.

«Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόταν εκείνος παροδικά για διάστημα ενός μήνα. Μετά τις αναφορέ που έκανε του έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο, που βρισκόταν στο χώρο της λάντζας» κατέληξε.