Έκρηξη στη Βιολάντα: Έφοδος του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Ο Ρουβίκωνας προχώρησε σε έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Το βράδυ της Τετάρτης, μέσω βίντεο όπου ανήρτησαν στα social media έγινε γνωστό ότι έκαναν έφοδο στο σπίτι του, μετά τη φονική έκρηξη της Δευτέρας, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και συγκλόνισε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, μέλη της ομάδας έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, εκφράζοντας την οργή τους για την τραγωδία.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες αφότου ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας, αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Αρχές μετά τις συλλήψεις τους.

Η απόφαση να μην υπάρξει αυτή τη στιγμή περαιτέρω δικαστική ενέργεια, συνδέεται με το ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και ο φάκελος δεν έχει συμπληρωθεί με όλες τις αναγκαίες πραγματογνωμοσύνες και αξιολογήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν η δικογραφία ολοκληρωθεί και φτάσει πλήρης στην εισαγγελική αρχή, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και για το αν θα ασκηθούν επιπλέον διώξεις ή θα υπάρξουν άλλες διαδικαστικές κινήσεις.