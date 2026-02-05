Έκρηξη στη Βιολάντα: Δημοσιεύθηκε φωτογραφία από το σημείο διαρροής προπανίου

Φωτογραφία από το σημείο διαρροής προπανίου, που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», δημοσιεύθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το ΕΡΤnews εξασφάλισε στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε η διαρροή που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρές εργαζόμενες και επτά τραυματίες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, σε συνεργασία με συνεργεία της Περιφέρειας, πραγματοποίησε εκσκαφές στο σημείο και κατάφερε να εντοπίσει το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της έκρηξης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, αυτό εντοπίζεται στην ένωση σωλήνων, όπου υπήρχε ρωγμή, από την οποία διέρρεε προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου.

Το αέριο συσσωρεύτηκε στον χώρο και στη συνέχεια, από σπινθήρα, προκλήθηκε η έκρηξη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στο υπόγειο υπήρχε αυτόματη αντλία νερού, η οποία όταν ενεργοποιήθηκε δημιούργησε τον σπινθήρα που οδήγησε στο μοιραίο συμβάν.



Έκρηξη στη Βιολάντα: Ξεκινούν σήμερα οι έρευνες - Νέες αποκαλύψεις για τις άδειες

Στο χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε η έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα πραγματογνώμονες, προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνές τους.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία είχε διακοπεί τις περασμένες ημέρες, καθώς εκφράστηκαν φόβοι νέας έκρηξης στον χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα, εξαιτίας της διαρροής προπανίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μεταξύ άλλων και οι καταθέσεις μαρτύρων.