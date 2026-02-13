Έκρηξη στη Βιολάντα: Αναφορές πως αναβαθμίζονται σε κακουργήματα οι κατηγορίες

Όλα τα στοιχεία, που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ζήτησε από την Πυροσβεστική η προϊσταμένη της εισαγγελίας Τρικάλων, σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Εισαγγελία Τρικάλων, σύμφωνα με τον Alpha, συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική για να φέρει σε πέρας την έρευνα σχετικά με τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Όπως έκανε γνωστό ο τηλεοπτικός σταθμός, η προϊσταμένη της εισαγγελίας Τρικάλων ζήτησε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να της δώσουν όλους τους φακέλους, γιατί αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, είχαμε κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και παραβίαση κανόνων ασφαλείας.

Ωστόσο, οι κατηγορίες αναμένεται να αναβαθμιστούν σε έκρηξη και εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, αδικήματα κακουργηματικού βαθμού, οι οποίες δεν θα αφορούν τους τρεις κύριους υπόπτους, ανάμεσά σ' αυτούς και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν και όλοι όσοι είχαν βάλει υπογραφές σχετικά με την ασφάλεια του κτιρίου, από το 2007 όπου τοποθετήθηκε η αρχική εγκατάσταση, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, όποτε διεκπεραιώθηκε η τελευταία μελέτη για το εργοστάσιο.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της ΔΑΕΕ

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Η νέα έρευνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, πραγματοποιήθηκε από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά τις παραλείψεις και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν τόσο στις δεξαμενές προπανίου όσο και στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαρροή που προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Την ίδια στιγμή, ανοίγει ο κύκλος των ευθυνών, με νέες καταθέσεις που στοχεύουν στο να αποκαλύψουν όλα τα «θολά» σημεία της υπόθεσης που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και στον χώρο της έκρηξης, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία που θα αναλυθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες, προκειμένου να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό για μερικές ημέρες ακόμα, ώστε να διαφυλαχθούν τα κρίσιμα ευρήματα, ενώ η ολοσχερώς κατεστραμμένη πτέρυγα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο.