Έκρηξη στα Τρίκαλα: Αναφορές ότι ολοκληρώθηκε η νεκροψία - Ποιες ήταν οι γυναίκες που σκοτώθηκαν

Στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου θα προφυλαχθούν, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) οι σοροί των εργαζομένων της νυχτερινής βάρδιας, που έχασαν τη ζωή τους σήμερα τα ξημερώματα μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Συγγενείς των θυμάτων κλήθηκαν από τις αρμόδιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες Λάρισας για ταυτοποίηση των σορών που ανασύρθηκαν μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, αναμένοντας τα σχετικά αποτελέσματα.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, το απόγεμα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης γενετικού υλικού από τις σορούς και τους συγγενείς τους και η νεκροψία - νεκροτομή. Η ταυτοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα.

Έκρηξη στα Τρίκαλα: Οι γυναίκες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα. Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Στη φονική πυρκαγιά, τη ζωή της έχασε και μία πέμπτη εργαζόμενη που αγνοούνταν και βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, η οποία ήταν 40 ετών και μητέρα τριών παιδιών.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη 6 εργαζόμενοι για προληπτικούς λόγους και λίγες ώρες αργότερα πήραν εξιτήριο. Συνολικά, κατά τη βραδινή βάρδια εργάζονταν 13 άτομα, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μάλιστα, εικάζεται ότι οι εργαζόμενοι που σώθηκαν, είχαν βγει για διάλειμμα την ώρα της έκρηξης.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή προπανίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στην τραγωδία και κάποια άλλη χημική αιτία.