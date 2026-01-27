Έκρηξη στα Τρίκαλα: «Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για τα παιδιά τους» - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Φονική έκρηξη σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, Δευτέρα 26/1, στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Πρόκειται για εργαζόμενες μητέρες που απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από την σκεπή που κατέρρευσε.

Έκρηξη στα Τρίκαλα: Το χρονικό της τραγωδίας

Οι εργαζόμενοι στη «Βιολάντα» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα ανταλλάσσοντας ευχές, λίγες ώρες πριν τη φονική έκρηξη. Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδόθηκε στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο, απανθρακώθηκαν.

Άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια, γλίτωσαν καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία ήταν στο πόστο τους, στην παραγωγή. Και οι πέντε εργαζόμενες, όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Στο νεκροτομείο Λάρισας, οι συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς των θυμάτων. Οι συγγενείς έχουν δώσει δείγματα DNA στο νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση και να μπορέσουν οι να πάρουν τις σορούς και να γίνουν οι κηδείες.

Σημειώνεται πως στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων έγινε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία που σημειώθηκε. Τη συγκέντρωση συγκάλεσε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το οποίο μάλιστα σήμερα, Τρίτη, έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή των Τρικάλων, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν αυτή την μεγάλη τραγωδία.

Έκρηξη στα Τρίκαλα: Τα σενάρια για το τι συνέβη

Στο σημείο επιχείρησαν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ με drone και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, ενεργοποιήθηκε το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών.

Το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι η έκρηξη που προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από την διαρροή υγραερίου.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Αυτό βεβαίως, θα διερευνηθεί από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ ενώ θα οριστεί και πραγματογνωμοσύνη. Πρώτα θα χρειαστεί να αφαιρεθεί ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία.