Έκρηξη σε μετασχηματιστή στην Άρτα: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές - Βίντεο από την έναρξη της φωτιάς

Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Γραμμενίτσας.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Αμέσως μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές εντός των εγκαταστάσεων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Άρτας

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους στον μετασχηματιστή και στο υπόλοιπο δίκτυο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της βλάβης και να εκτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ