Έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας στο Τσοτύλι Κοζάνης, όπου σημειώθηκε έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεση.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 54χρονος πολυτραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με τραχειοστομία, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Το αριστερό του χέρι έχει ακρωτηριαστεί, καθώς ήταν μη βιώσιμο, ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο το δεξί του πόδι, όπου επίσης υπέστη τραυματισμό, προς το παρόν δεν απαιτεί ακρωτηριασμό.

Ο ασθενής φέρει εγκαύματα σε ποσοστό περίπου 60% του σώματός του και έχει ήδη γίνει συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η υγεία του. Ο δεύτερος τραυματίας, 58 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης.

