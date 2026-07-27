Έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια με έναν νεκρό: Τι φέρεται να την προκάλεσε

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με τις αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 13:30 και ήταν τόσο ισχυρή, που κατέστρεψε ολοσχερώς περίπου το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη.

Έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια: Πού βρίσκονταν οι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους πέντε εργαζομένους που βρίσκονταν στο εργοστάσιο, οι τέσσερις βρίσκονταν στο επάνω μέρος του κτιρίου και κατάφεραν να σωθούν, αντιμετωπίζοντας κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Οι περισσότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ, σύμφωνα με το Mega, δεν νοσηλεύεται πλέον κανένας από αυτούς στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης, απανθρακώθηκε.

Έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στην Κόρινθο: Περιγραφές μαρτύρων - Ποια η πιθανότερη αιτία

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Mega ότι προηγήθηκε μία μικρότερη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μία δεύτερη, πολύ ισχυρότερη. Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ακόμη και στην πόλη της Κορίνθου, με κατοίκους να αναφέρουν ότι έμοιαζε με σεισμό.

Από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε παρακείμενα κτίρια, ενώ λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν αρκετά μέτρα μακριά, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί άλλος πολίτης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το σενάριο, η έκρηξη να προκλήθηκε την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροκόλλησης δίπλα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, η οποία περιείχε 15% οινόπνευμα, ποσότητα ικανή για να δημιουργήσει αυτή την έκρηξη. Εξετάζεται λοιπόν, ότι οι αναθυμιάσεις που δημιουργήθηκαν από τη διαδικασία ζύμωσης του ξυδιού, σε συνδυασμό με την παρουσία οινοπνεύματος, συνέβαλαν στην έκρηξη.

Παράλληλα, διερευνάται εάν υπήρξε διαρροή ή κάποιος άλλος παράγοντας που οδήγησε στην έκρηξη στο εργοστάσιο του εργοστασίου.



Με πληροφορίες από το Mega

