Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία: 25 ετών ο νεκρός - «Έγινε αντιληπτή σε απόσταση 25 χιλιομέτρων»

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο ξιδιού καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στην Κορινθία, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ακόμη τέσσερα να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, μίλησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κορινθία, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έγινε αντιληπτή σε «απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία: 25 ετών ο νεκρός

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Το χρονικό της έκρηξης σε εργοστάσιο στην Κορινθία

Η έκρηξη σημειώθηκε μετά τις 13:30 το μεσημέρι και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό του νεαρού.

Στο σημείο μετέβησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, korinthostv.gr