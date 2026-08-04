Έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά – Νεκρός ο ιδιοκτήτης

Έκρηξη σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων.

Από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο του εργαστηρίου, προκλήθηκαν διαδοχικές εκρήξεις.

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας λάστιχο νερού, ενώ περίμενε την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας, εκείνος εισήλθε ξανά στον χώρο και τότε να σημειωθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις.

Από τις εκρήξεις ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του.

Ψάχνουν τα αίτια της έκρηξης στο εργαστήριο στα Χανιά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι, φορώντας προστατευτικές μάσκες λόγω της έντονης οσμής καμένου και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον εγκαυματία, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί μεταφέρθηκε στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.