ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

Ελλάδα

Έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά – Νεκρός ο ιδιοκτήτης

Ο άνδρας έφερε σοβαρά εγκαύματα

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΝΕΚΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΤ
0

Έκρηξη σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων.

Από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο του εργαστηρίου, προκλήθηκαν διαδοχικές εκρήξεις.

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας λάστιχο νερού, ενώ περίμενε την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας, εκείνος εισήλθε ξανά στον χώρο και τότε να σημειωθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις.

Από τις εκρήξεις ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του.

Ψάχνουν τα αίτια της έκρηξης στο εργαστήριο στα Χανιά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι, φορώντας προστατευτικές μάσκες λόγω της έντονης οσμής καμένου και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον εγκαυματία, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί μεταφέρθηκε στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

Ελλάδα / Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Οι συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

Ανεπτυγμένες σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να υπολογίζουν παραμέτρους, όπως το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής και τις μεσημεριανές αναζωπυρώσεις
THE LIFO TEAM
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ

Ελλάδα / Νέα νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική με αναζωπυρώσεις: Μάχη σε τρία μέτωπα - Πού εστιάζουν οι επιχειρήσεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις «δούλευαν» όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός
THE LIFO TEAM
 
 