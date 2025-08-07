Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα: Με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού δύο τραυματίες

Ανακοίνωση για την έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης, εξέδωσε το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Όσο για τους τραυματίες, ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 15:30 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας 41χρονος φέρει σοβαρά εγκαύματα. Όλοι οι τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κτιρίου και των υπολοίπων ενοίκων.

