Έκρηξη από γκαζάκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Έκρηξη από γκαζάκια σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη (24/2).

Ο συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ, στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, έπειτα από έκρηξη από γκαζάκια, που σημειώθηκε στην οδό Αγίας Τριάδος, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στην πρόσοψη ισογείου καταστήματος, ενώ φθορές υπέστη και σταθμευμένο όχημα στο σημείο.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Φωτ. ΕΡΤ

Φωτ. ΕΡΤ

Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Πού έγινε

Ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να χρησιμοποιείται ως στέκι ατόμων που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα σημεία.

Η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο με κορδέλα και διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της έκρηξης, καθώς και οι δράστες και τα κίνητρα της ενέργειας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.