Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου

Έκρηξη από γκαζάκια σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο σημείο, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί.

Τι ερευνά η ΕΛΑΣ για την έκρηξη από γκαζάκια στου Ζωγράφου

Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ διερευνά το περιστατικό, χωρίς να είναι ακόμη σαφές αν ήταν στοχευμένη επίθεση ή τυχαίο χτύπημα.

Στην ίδια πολυκατοικία, αξίζει να σημειωθεί πως μένουν ένας αστυνομικός των ΜΑΤ και ένας κοσμήτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγοντας στοιχεία από τον χώρο και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.