Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8) στην είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με τέσσερα γκαζάκια.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Φωτ.: Eurokinissi

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.