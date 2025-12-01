Εκλογές ΔΣΑ: Αναστασόπουλος και Κουτσόλαμπρος στον β’ γύρο – Τα τελικά αποτελέσματα

Στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, περνούν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Ο κ. Αναστασόπουλος κατέγραψε 22,49% (3.015 ψήφους), ενώ ο κ. Κουτσόλαμπρος ακολούθησε με 18,84% (2.526 ψήφους)· διαφορά 3,65% ανάμεσα στους δύο υποψηφίους.

Εκλογές ΔΣΑ: Η κατάταξη των υπολοίπων υποψηφίων

Μιχάλης Καλαντζόπουλος, 15,42% (2.067)

Αθανάσιος Καμπαγιάννης, 14,59% (1.956)

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, 13,44% (1.801)

Θωμάς Καμενόπουλος, 7,46% (1.000)

Αντώνης Αντανασιώτης, 4,23% (567)

Θέμης Σοφός, 3,53% (473)

Εκλογές ΔΣΑ: Οι δηλώσεις των δύο

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έκανε λόγο για «ένα πρώτο μεγάλο βήμα αλλαγής στον ΔΣΑ», ευχαριστώντας τους συναδέλφους «για την ισχυρή πλειοψηφία και την άνετη πρώτη θέση».

Τόνισε ότι η συμμετοχή των δικηγόρων «στέλνει ισχυρό μήνυμα ενότητας», υπογραμμίζοντας πως «την επόμενη μέρα δεν περισσεύει κανείς».

Παράλληλα, συνεχάρη τους συνυποψηφίους του για «μετριοπάθεια και πολιτικό πολιτισμό» και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στον β’ γύρο, ώστε «η δικηγορία να περάσει στην επόμενη δεκαετία».

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ευχαρίστησε τους δικηγόρους «από καρδιάς» για τη στήριξη, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή «δείχνει τη βούληση για έναν ανεξάρτητο, ζωντανό και διεκδικητικό Σύλλογο, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις».

Υπογράμμισε ότι η προεκλογική του εκστρατεία έγινε «χωρίς δαπανηρά μέσα, αφίσες και μαζικά μηνύματα» και πως αυτό το ήθος «θα συνεχιστεί».

Κάλεσε τους δικηγόρους να «επιλέξουν το μέλλον του Συλλόγου» στον δεύτερο γύρο, για έναν ΔΣΑ «ισχυρό, παρεμβατικό και πραγματικά δίπλα στα μέλη του».