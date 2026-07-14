Εκκενώνεται η Αράχωβα - Ο λόγος και ποιοι συμμετέχουν

Εκκενώνεται η Αράχωβα, στο πλαίσιο άσκησης προετοιμασίας Πολιτικής Προστασίας, όπως γνωστοποίησε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αράχωβας, Διστόμου, Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς.

Μιλώντας για την εκκένωση της Αράχωβας, ο Γιάννης Σταθάς, τόνισε: «θα εκκενωθεί η περιοχή στο πλαίσιο άσκησης που πραγματοποιούμε εδώ και τρία χρόνια (...) γιατί στην Αράχωβα, όπως βλέπετε, έχουμε ένα σοκάκι για Εθνική Οδό και, σε περίπτωση που έχουμε μία φωτιά που μπορεί να έρθει από κάτω, όπως για παράδειγμα από τον Ελαιώνα, πρέπει να βρούμε τους τρόπους για την εκκένωση».

«Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ανταποκρίθηκε» συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αράχωβας.

Εκκενώνεται η Αράχωβα: Ποιοι συμμετέχουν

«Έχει έρθει σήμερα και ο κ. Αντωνάκος (γεωλόγος που υπηρετεί ως ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικών Καταστροφών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), ο οποίος είναι προϊστάμενος για τις φυσικές καταστροφές, και όλοι μας, από την περιφέρεια, τη δημοτική αρχή μέχρι τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα εξετάσουμε όλα τα σενάρια για το τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση» συμπλήρωσε ο Γιάννης Σταθάς.

Ως προς τους συμμετέχοντες στην άσκηση εκκένωσης στην Αράχωβα, ο Γιάννης Σταθάς πρόσθεσε: «Πρακτικά, σήμερα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κάνουμε ένα σενάριο, σε συνεργασία με τον κ. Αντωνάκο, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία για το τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση εάν συμβεί κάτι. Να έχουμε προετοιμαστεί κοινώς».

«Το βασικό που πρέπει να ξέρουμε, γιατί μιλάμε χρόνια, είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ο Περιφερειακός» κατέληξε ο δήμαρχος της περιοχής.