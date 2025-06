Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν το παρών και διαδήλωσαν στο Σύνταγμα για την Παλαιστίνη

Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα, διαδηλώνοντας για την Παλαιστίνη.

Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν σήμερα ραντεβού σε αρκετές πόλεις της χώρας, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.

Στην Αθήνα, μικροί και μεγάλοι, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και φορώντας ρούχα είτε στα χρώματα της σημαίας, είτε με το σύμβολο του καρπουζιού, έδωσαν το παρών στη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη», «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «From the river to the sea Palestine will be free», ήταν κάποια από τα συνθήματα που φώναζαν.

Φωτ. EUROKINISSI

