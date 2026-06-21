Εισαγγελέας για Ειρήνη Μουρτζούκου: «Απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει τα θύματά της»

Την παραπομπή της Ειρήνης Μουρτζούκου σε δίκη για τους τρεις θανάτους των παιδιών, που ήδη έχει ομολογήσει, ζήτησε η εισαγγελέας.

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου «απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματά της χωρίς καμία ενοχή», σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την υπόθεση της Αμαλιάδας με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Μουρτζούκου, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την 25χρονη ως άτομο που δεν αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς και που αναζητούσε «την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας» κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Είχε πλήρη διαύγεια και αντίληψη των πράξεών της, λέει η εισαγγελέας

Παράλληλα, υπογραμμίζεται, πως επέλεγε ευάλωτα θύματα, ενώ αποδίδεται σε αυτήν πλήρης διαύγεια και αντίληψη των πράξεών της, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της κατηγορουμένης.

Στην ομολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «θόλωνε» τη στιγμή των πράξεων.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Η δράση της

Η δράση της 25χρονης ξεκινά σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Φεβρουάριο του 2021 με τη δολοφονία του παιδιού της κουμπάρας της.

Ακολούθησε ο θάνατος των δύο δικών της παιδιών.

Την ίδια ώρα, εξετάζονται περιστατικά βίας από την ίδια σε πρόσωπο ή πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, η Ειρήνη Μουρτζούκου, φέρεται σύμφωνα με την ΕΡΤ, να έχει επιτεθεί στη μητέρα της και να έχει επιχειρήσει να στραγγαλίσει φίλη της, λόγω ζήλιας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Mega

