Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού

Η Μουρτζούκου κατηγορείται πλέον για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιώτη.

Η κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια να απολογηθεί στις 27 Απριλίου.

Ο δικηγόρος της τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση της Ειρήνης Μουρτζούκου

Η υπερασπιστική γραμμή της Ειρήνης Μουρτζούκου παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

Φωτ. Eurokinissi

Η κατηγορούμενη, μέσω του υπομνήματος που έχει υποβάλει, στρέφεται εναντίον προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς περί «σατανικού σχεδίου» εις βάρος της, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη.

Με πληροφορίες από Patrisnews