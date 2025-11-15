Ειρήνη Μουρτζούκου: Βασική ύποπτη της δολοφονίας του μικρού Παναγιώτη

Ένα βήμα πριν κλείσει, είναι η πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου με τα νεκρά μωρά στην Αμαλιάδα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται ήδη στη φυλακή, για τον θάνατο των τεσσάρων από τα πέντε νεκρά μωρά που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ καλείται να απολογηθεί και για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», η Εισαγγελική Αρχή θεωρεί πλέον την 25χρονη ως τη μοναδική ύποπτη για τον θάνατό του.

«Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα της, μιλώντας στην εκπομπή.

«Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει», πρόσθεσε.

Τέλος, σχετικά με τον λόγο που καθυστερεί η έρευνα για τον θάνατο του πέμπτου παιδιού, κατέληξε λέγοντας πως «έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δε θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια.



