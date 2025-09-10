Ειρήνη Λαγούδη: Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης θανάτου της

Ανοίγει ξανά η υπόθεση της Ειρήνης Λαγούδη, σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό της.

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, με τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και της Ειρήνης Μουρτζούκου, που είχαν αρχικά αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, ανοίγουν τώρα παλαιότερες υποθέσεις τα πορίσματα των οποίων αμφισβητούνται. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη.

Η 44χρονη εντοπίστηκε νεκρή στις 8 Ιανουαρίου του 2018 στο πίσω κάθισμα του ΙΧ της, στο οποίο είχε εκδηλωθεί φωτιά στο εσωτερικό του.

Αρχικά ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, αποφάνθηκε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και ποσότητας αιθάλης, χωρίς να διαπιστώνονται άλλες εμφανείς κακώσεις. Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος δεν πήγε ποτέ στο σημείο όπου εντοπίστηκε η 44χρονη και δεν έκανε ποτέ αυτοψία όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εντολή που δόθηκε ήταν η σορός να μετακινηθεί και να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για τη νεκροτομή. «Ο ιατροδικαστής πολύ απλά μέσα σε ένα βράδυ έδειξε αυτοκτονία. Για εμάς είναι σκηνοθετημένη αυτοκτονία. Πώς είναι αυτοκτονία έτσι; Με τι στοιχεία; Τι στοιχεία είχε και έδειξε αυτοκτονία; Θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα που άνοιξε η υπόθεση πάλι», ανέφερε μιλώντας στο Mega ξαδέλφη του θύματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια της Ειρήνης, δεν πίστεψε ποτέ ότι έδωσε τέλος στη ζωή της, όπως αποφάνθηκε το ιατροδικαστικό πόρισμα. Πλέον, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και όσα αποκαλύφθηκα στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, οι εμπειρογνώμονες της οικογένειας της 44χρονης επιμένουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε.

Το αίτημα της οικογένειάς της προς την τριμελή επιτροπή των ιατροδικαστών είναι να επανεξεταστεί η υπό αμφισβήτηση ιατροδικαστική έκθεση Γκότση.