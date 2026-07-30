«Είμαστε 15 ώρες μέσα στο πλοίο»: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους 317 επιβάτες του Super Star

Λόγω των ισχυρών ανέμων το πλοίο δεν κατάφερε να ελλιμενιστεί ούτε στην Άνδρο, ούτε στην Τήνο, με αποτέλεσμα να πάρειο τον δρόμο για το Λαύριο

Αντιμέτωποι με πολύωρη ταλαιπωρία βρέθηκαν σχεδόν 320 επιβάτες του πλοίου Super Star Andros, το οποίο, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τήνου, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο Λαύριο.

Περίπου στις 19:30, οι 317 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο, έχοντας προηγουμένως διαπληκτιστεί με μέλη του πληρώματος για τις πολλές ώρες που παρέμειναν μέσα σε αυτό.

Το πλοίο ξεκίνησε από την Αθήνα και όταν έφτασε στην Άνδρο, λόγω των θυελλωδών ανέμων, δεν μπόρεσε να ελλιμενιστεί. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, έχασε και την πρώτη άγκυρα, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να προσπαθήσει να δέσει στην Τήνο. Ούτε εκεί τα κατάφερε.

Ακολούθησαν διαπληκτισμοί με το πλήρωμα του πλοίου και τελικά, μετά από αρκετές ώρες, κατάφεραν να επιστρέψουν στο Λαύριο.

Super Star: Οι δηλώσεις των επιβατών

Ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τους λιμενικούς, οι προδιαγραφές ασφαλείας του συγκεκριμένου πλοίου προβλέπουν ότι μπορεί να ταξιδεύει ακόμη και με μία άγκυρα.

Εξερχόμενοι από το πλοίο, αρκετοί επιβάτες εξέφρασαν την οργή τους για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

«15 ώρες είμαστε μέσα στο πλοίο», φώναζε εξερχόμενος ένας από τους επιβάτες.

«Αδιανόητη ταλαιπωρία», είπε ένας ακόμη.

Τέλος, μια επιβάτης υποστήριξε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν «είχε σφηνώσει και η άγκυρα και δεν μπορούσαν να την απεγκλωβίσουν για ώρες».

