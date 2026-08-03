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Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες

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The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία από το Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη φωτιά / Eurokinissi
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Καμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες και οχήματα παραδομένα στις στάχτες συνθέτουν την εικόνα στο Πόρτο Γερμενό, μετά το καταστροφικό πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς.

Πλάνα από την περιοχή αποτυπώνουν το αποπνικτικό σκηνικό που επικρατεί, την ώρα που νέο μέτωπο φωτιάς έχει εκδηλωθεί σε κοντινή απόσταση, διατηρώντας σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ακόμη και κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ αιωρούνται σε ορισμένα σημεία της περιοχής, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους που πραγματοποιούν καταγραφές των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, διάσπαρτες εστίες φωτιάς εξακολουθούν να καίνε, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να αποτρέψουν νέα επέκταση της πυρκαγιάς.

Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Εικόνες καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα παραδομένα στις στάχτες Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Ελλάδα

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