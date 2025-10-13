Εικόνες από τη Βασιλίσσης Όλγας: Άνοιξε κομμάτι της - Αφαιρέθηκε μέρος της περίφραξης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, καθώς μετά από πέντε χρόνια εργασιών, αναμένεται να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία.

Μάλιστα, σε σχετικές εικόνες από τη Βασιλίσσης Όλγας, φαίνεται να έχει αφαιρεθεί μέρος της περίφραξης, και τους πεζούς να περπατούν κατά μήκος της Λεωφόρου.

Υπενθυμίζεται πως το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους.

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας.

Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Η ανάπλαση της Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν: