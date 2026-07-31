Εικόνες από τα καμένα στην Πρέβελη Ρεθύμνου μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πρέβελη του Ρεθύμνου αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι φλόγες σε μία από τις πιο εμβληματικές περιοχές της Κρήτης.

Το σπάνιο φοινικόδασος αποτελεί μοναδικό φυσικό μνημείο της Μεσογείου και πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο και σύμφωνα με την προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ, το φοινικόδασος γλίτωσε από τη φωτιά, αν και οι τελικές εκτιμήσεις θα γίνουν μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εικόνες από τα καμένα στην Πρέβελη

Μιλώντας στο τοπικό μέσο της Κρήτης newshub.gr, η προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ, Ελένη Γρηγοροπούλου, εξήγησε πως από την ενημέρωση που έχει μέχρι στιγμής, φαίνεται πως καήκαν εκτάσεις περιμετρικά του φοινικοδάσους.

Η ίδια, όπως δήλωσε, μίλησε με εκπροσώπους των τοπικών Αρχών και ενημερώθηκε πως οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι κρίσιμες, γεγονός που δεν επέτρεπε να γίνουν εναέριες ρίψεις νερού.

«Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να κατασβεσθεί η πυρκαγιά μόνο από επίγειες δυνάμεις», τόνισε, συμπληρώνοντας πως ό,τι ζημιά έχει γίνει στην περιοχή, θα εκτιμηθεί από τον ΟΦΥΠΕΚΑ μόλις γίνει κατάσβεση καθώς τώρα θα ήταν επικίνδυνο να σταλούν υπάλληλοι του Οργανισμού στην περιοχή.

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Και υπενθυμίζεται ότι πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026, καίγοντας μεγάλες εκτάσεις γης.

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα, επισημαίνοντας πως στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

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