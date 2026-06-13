Εικόνες από το Athens Pride 2026: Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας

Πλήθος κόσμου δίνει το παρών στο Athens Pride 2026.

«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν τη διαφορετικότητα και να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς την LGBTQI+ κοινότητα.

Η διοργάνωση συνδυάζει τον εορταστικό χαρακτήρα με ένα ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα και ο σεβασμός αποτελούν θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα του Athens Pride 2026 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η μεγάλη πορεία υπερηφάνειας αποτελεί το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων. Πολύχρωμες σημαίες, μουσική και συνθήματα γεμίζουν τους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής αλλά και διεκδίκησης.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά LGBTQI+ άτομα -και ιδιαίτερα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.

Παρών στην εκδήλωση και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με τη σύζυγό του, όπως και ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του, Τάιλερ ΜακΜπέθ: