Ειδική πτήση ετοιμάζεται για τους Έλληνες που επιθυμούν να επιστρέψουν από το Ντουμπάι με τα κατοικίδιά τους

Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι ανέφεραν ότι θα επιστρέψουν στην χώρα μόνο αν έχουν μαζί τα κατοικίδιά τους.

Όπως έκανε γνωστό το ΣΚΑΪ, για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ετοιμάζεται ειδική πτήση ώστε να μπορέσουν να πάρουν μαζί και τα κατοικίδιά τους και να μην τα αφήσουν πίσω, με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι αρκετοί εγκατέλειψαν τα ζώα τους ή κάποιοι τους έκαναν ευθανασία για να μπορέσουν ξεφύγουν από τους πυραύλους που πέφτουν στη Μέση Ανατολή. Αρκετοί, ευτυχώς, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν αυτή τη λογική.

Τραγική η κατάσταση με τα κατοικίδια στο Ντουμπάι

Η οργάνωση επανένταξης σκύλων «K9 Friends Dubai» δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από αιτήματα ανθρώπων που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους, καθώς και από τηλεφωνήματα σχετικά με εγκαταλελειμμένα κουτάβια.

«Προχθές που με κάλεσαν από το υπουργείο Εξωτερικών μου είπαν ότι 'το κατοικίδιό σας δεν μπορούμε να το επαναπατρίσουμε'. Όταν ρώτησα την κυρία που με κάλεσε τον λόγο, μου είπε 'δεν γνωρίζω να σας απαντήσω, θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε για να σας δώσουμε μία απάντηση'», ανέφερε η κ. Μαρία, που βρίσκεται με τα δύο παιδιά και τον σκύλο της στην περιοχή και προσπαθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, τόνισε ότι «υπό κανονικές συνθήκες, όταν μου έστειλαν τον σκύλο μου από Ελλάδα, ταξίδεψε με την Emirates, τον έχω πάρει όμως και μέσω Etihad από το Ντουμπάι μέσα στην καμπίνα, μαζί μας, γιατί το σκυλί είναι μικρό. Φυσικά, δεν λέω τα μεγάλα σκυλιά να μείνουν πίσω».

«Πάρα πολύς κόσμος τις πρώτες ημέρες έφυγε μέσω Oman Air. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές οδηγίες για τα ζώα. Όταν στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία πρέπει για το τεστ αίματος να παραμείνουν τρεις μήνες για τα αποτελέσματα, φυσικό είναι. Προσωπικά, όμως, δεν θα άφηνα το σκυλί μου με τίποτα. Εγώ είπα: θα γυρίσουμε και οι τέσσερις».