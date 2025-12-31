Εγνατία Οδός: Αυτές θα είναι οι νέες τιμές για τα διόδια από το 2026

Σε ισχύ τίθενται από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 οι νέες τιμές διοδίων στην Εγνατία Οδό, μετά τη σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα διόδια στον οδικό άξονα που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου, και στους κάθετους άξονές του, αναπροσαρμόζονται σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, πλέον ΦΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι δωρεάν διελεύσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν για διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Εγνατίας Οδού.

Οι τιμές στα διόδια της Εγνατίας Οδού

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών διοδίων, θα ανέλθει στα 30,45 ευρώ, από 24,45 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, παύουν να εφαρμόζονται τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Υπενθυμίζεται πως μία σειρά από εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως η Αττική Οδός, η Ιονία και η Ολυμπία ανακοίνωσαν ανατιμήσεις με την αρχή του νέου έτους.