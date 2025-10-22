Εγκαινιάστηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο: Ένα υπερσύγχρονο κέντρο μεταμοσχεύσεων για όλους

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, μια αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, που αλλάζει τον χάρτη της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

Το νέο συγκρότημα περιλαμβάνει τρεις σύγχρονες μονάδες:

το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που ανακαινίστηκε πλήρως και εξοπλίστηκε με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας,

το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα,

και το Ωνάσειο Παίδων, το οποίο εξειδικεύεται στην παιδοκαρδιολογία, την παιδοκαρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις παιδιών.

Με την ολοκλήρωσή του, το νέο Ωνάσειο γίνεται το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας καινοτόμα ψηφιακά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικές υποδομές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ίδρυμα Ωνάση, σημειώνοντας: «Το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, ενισχύει συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, δήλωσε:«Το νέο Ωνάσειο είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας. Δεν είναι απλώς ένα έργο, αλλά μια υπόσχεση ότι η φροντίδα μπορεί να είναι δημόσια, ισότιμη και σύγχρονη».

Ένα έργο €82 εκατομμυρίων

Η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση ανέρχεται στα 82 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας την κατασκευή του νέου κτιρίου, την πλήρη ανακαίνιση του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, καθώς και την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Το ενιαίο Ωνάσειο διαθέτει 185 κλίνες νοσηλείας και 54 κλίνες ΜΕΘ, ενώ προγραμματίζονται επιπλέον επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοσοκομείο του Μέλλοντος».

Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο συνεργάζεται με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και δημόσια νοσοκομεία, πραγματοποιώντας μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, καθώς και μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά μικρού βάρους από ζώντα δότη – επεμβάσεις που μέχρι σήμερα γίνονταν μόνο στο εξωτερικό.

Σχεδιάζονται επίσης ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά, με συνεργασίες που περιλαμβάνουν το «Αττικόν», το «Λαϊκό» και το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών υποδομών του νοσοκομείου, προσφέροντας ταχύτερες και ακριβέστερες διαγνώσεις.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης απεικονιστικών εξετάσεων,

υπερσύγχρονοι αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι,

ρομποτικά συστήματα για επεμβάσεις στα αγγεία και την καρδιά,

καρδιολογικά υπερηχογραφικά μηχανήματα με αλγορίθμους ΤΝ,

φορητές ακτινογραφικές μονάδες με άμεση ανάλυση εικόνας.

Τα υβριδικά χειρουργεία του Ωνασείου επιτρέπουν στους γιατρούς να πραγματοποιούν πολύπλοκες επεμβάσεις με ελάχιστη παρέμβαση στο σώμα, αυξάνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας τον χρόνο ανάρρωσης.

Το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Το νέο Ωνάσειο δημιουργεί ψηφιακό φάκελο ασθενούς, επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα και στα ραντεβού και ενσωματώνει portal επικοινωνίας για ασθενείς και γιατρούς.

Ο στόχος, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ωνάση, είναι να μειωθεί ο χρόνος νοσηλείας, να βελτιωθεί η εμπειρία του ασθενούς και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η σχέση του Ιδρύματος Ωνάση με το νοσοκομείο παραμένει ενεργή. Για τα επόμενα δέκα χρόνια, στο πλαίσιο του έργου «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», προγραμματίζονται πάνω από 50 παρεμβάσεις και καινοτομίες που θα διασφαλίσουν ότι το Ωνάσειο θα παραμείνει σημείο αναφοράς για την ιατρική τεχνολογία και τη δημόσια φροντίδα υγείας.