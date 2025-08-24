Έφυγε από τη ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα

Δύσκολες ώρες για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, νικημένη από τον καρκίνο. Η 41χρονη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε παρουσία ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1, «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Η Αλεξάνδρα διατηρούσε σχέση με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2022. Οι δυο τους είχαν επιλέξει αρχικά να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από καρκίνο του μαστού σε ανάρτησή της στις αρχές του χρόνου.